'Kostenontwikkeling ING stelt teleur'

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft in het vierde kwartaal de rentebaten sterk zien stijgen, maar de afgegeven outlook voor de kosten stelt teleur. Dit zeiden analisten van Kepler Cheuvreux donderdag. De winst voor belastingen viel volgens Kepler 28 procent hoger uit dan verwacht, terwijl ook de kosten wat hoger uitvielen, maar de reserveringen voor slechte leningen juist meevielen. Vooral over de nettorentebaten bleek Kepler te spreken. De outlook voor de opbrengsten in 2023 is volgens Kepler min of meer in lijn met de consensus. De verwachtingen voor de cost-to-incomeratio vallen wel tegen, aldus de analisten. ING mikt op een ratio van 55 tot 56 procent, terwijl de consensus rekening hield met 53,8 procent. Op basis van een voorziene groei van de opbrengsten met 12 procent dit jaar en een cost/income ratio van 55 procent, zou dit impliceren dat de kosten dit jaar 2 procent hoger uitvallen dan waar de consensus op mikt. Kepler denkt dan ook dat de nieuwe kostenramingen door ING zullen leiden tot een verlaging van de analistenconsensus voor de winst per aandeel met 2 procent. Al met al spreek Kepler toch van sterke resultaten. Kepler Cheuvreux handhaafde het koopadvies met een koersdoel van 17,40 euro. Het aandeel ING verloor donderdagochtend 3,8 procent op 12,88 euro. Bron: ABM Financial News

