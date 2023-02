AEX hoger van start onder aanvoering techaandelen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste donderdag kort na de beursgong 0,6 procent hoger naar 752,33 punten. De Midkap won eveneens 0,6 procent. Onder de hoofdaandelen ging fintechbedrijf Adyen aan kop met vier procent koerswinst. De halfgeleiders Besi, ASMI en ASML wonnen daarnaast ongeveer drie procent. Cijfers van ING werden daarentegen negatief ontvangen, met een koersdaling van vier procent. In de AMX wonnen Basic-fit en Just Eat Takeaway ruim vier procent. ABN AMRO verloor ruim een procent. In de AScX klom CM.com drie procent. Sligro verloor na cijfers juist ruim zes procent. De netto winst bedroeg in 2022 39 miljoen euro, tegen een nettowinst van 20 miljoen in 2021. Analisten gingen vooraf uit van 49 miljoen euro winst. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.