Resultaten Deutsche Bank flink beter dan verwacht

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft in 2022 de winst fors zien stijgen en beloond aandeelhouders hiervoor. Dit bleek donderdagochtend uit cijfers van de bank. De winst voor belastingen steeg vorig jaar met 65 procent tot 5,6 miljard, het hoogste niveau in 15 jaar. De opbrengsten stegen op jaarbasis met 7 procent tot 27,2 miljard euro, vooral dankzij de stijging van de rentes. Het dividend over 2022 wordt met 50 procent opgetrokken tot 0,30 euro per aandeel. In het vierde kwartaal van 2022 bedroeg de winst voor belastingen 775 miljoen euro ten opzichte van 82 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2021. De resultaten over het laatste kwartaal van vorig jaar werden positief beïnvloed door een winst van ongeveer 310 miljoen euro op een desinvestering in Italië. De nettowinst over het vierde kwartaal bedroeg 2,0 miljard euro, een stijging ten opzichte van de 315 miljoen euro in hetzelfde kwartaal in 2021. Dit was meer dan het dubbele van waar analisten op hadden gerekend en het is het tiende kwartaal op rij van winst. De doelen voor 2025 werden gehandhaafd. De bank mikt onder meer op een jaarlijkse groei van de opbrengsten met 3,5 tot 4,5 procent en een CET1-kapitaalratio van 13 procent. Eind 2022 bedroeg de kapitaalratio 13,4 procent. In de afgelopen 3,5 jaar werd Deutsche Bank met succes getransformeerd, zo stelde topman Christian Sewing in een toelichting op de cijfers. Door de bank te heroriënteren op haar sterke punten, is Deutsche Bank volgens de topman aanzienlijk winstgevender, evenwichtiger en kostenefficiënter geworden. Bron: ABM Financial News

