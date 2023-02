'ING overtreft verwachtingen' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ING

(ABM FN) ING heeft in het vierde kwartaal van 2022 de verwachtingen overtroffen. Dit stelde analist Flora Bocahut van Jefferies donderdag naar aanleiding van de cijfers van de Nederlandse bank. De nettowinst viel 17 procent hoger uit dan verwacht, zo stelde Bocahut. De winst voor belastingen viel zelfs 28 procent hoger uit. Ook de opbrengsten en provisies vielen mee, terwijl de onderliggende kosten conform verwachting waren. De CET1-kapitaalratio van 14,5 procent was 10 basispunten beter dan waar de consensus vanuit ging. De outlook voor 2023 bleek conform verwachting, maar stelde licht teleur voor wat betreft de voorziene ontwikkeling van de cost-to-income-ratio. Ook de outlook voor 2025 bracht geen verrassingen, aldus Bocahut. Het dividend per aandeel was eveneens geen verrassing. Verder merkte de analist op dat ING geen inkoopprogramma van eigen aandelen aankondigde. Mogelijk komt ING met een inkoopprogramma bij de publicatie van de cijfers over het eerste kwartaal. Jefferies handhaafde het koopadvies op ING met een koersdoel van 16,60 euro. Het aandeel sloot woensdag op 13,39 euro. Bron: ABM Financial News

