AEX naar verwachting hoger van start na rentebesluit Federal Reserve

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting in het groen van start. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,8 procent.

Woensdag kende de AEX nog een terughoudend handelsverloop met een winst van 0,3 procent op 747,68 punten, in afwachting van het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve woensdagavond en die van de Europese Centrale Bank en de Bank of England vandaag.

Zoals verwacht verhoogde de Fed de rente met 25 basispunten. Aanvankelijk reageerde de beurs negatief op het rentebesluit, mogelijk omdat meer renteverhogingen werden aangekondigd. Tijdens de toelichting van Fed-voorzitter Jerome Powell sloeg de stemming evenwel om.

Powell waarschuwde weliswaar dat "het werk is nog niet gedaan", maar erkende ook dat de inflatie aan het teruglopen is. Dit was het sein voor een daling van de Amerikaanse rentes en groen licht voor techaandelen, die extra gevoelig zijn voor de renteontwikkelingen.

Het rendement op Amerikaanse staatsschuld met een looptijd van 10 jaar daalde met 11 basispunten naar 3,42 procent, terwijl techbeurs Nasdaq een koerssprong maakte van twee procent. De meer traditioneel samengestelde Dow Jones index sloot juist vrijwel onveranderd.

"Handelaren denken dat de Fed achterloopt op de feiten en dat het inflatiegevaar snel afneemt", aldus analist Jamie Dutta van Vantage. "De Fed lijkt er voor open te staan om zijn rentepad aan te passen, en zal dat misschien zelfs moeten doen als de economie aan kracht verliest."

Nabeurs op Wall Street kregen techbeleggers nog meer goed nieuws te verwerken in de vorm van een verrassend sterke outlook van Meta Platforms, moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp, waardoor het vertrouwen groeide in de cijferrapportages van ’s werelds grootste techbedrijven Apple, Alphabet en Amazon, vanavond nabeurs in New York.

Meta rapporteerde een winst die weliswaar achterbleef bij de verwachtingen, maar stelde optimistisch te zijn over 2023. "Onze community blijft groeien en ik ben blij met de sterke betrokkenheid van gebruikers van al onze apps", zei CEO Mark Zuckerberg. "Facebook heeft zojuist de mijlpaal van 2 miljard dagelijks actieve gebruikers gehaald."

Het aandeel Meta knalde in de elektronische handel nabeurs maar liefst 20 procent hoger, en futures op de Nasdaq index wijzen op een openingswinst vanmiddag van ongeveer een procent.

De draai in het sentiment op Wall Street woensdagavond krijgt weinig vervolg in de Aziatische handel vanochtend, waar de beurzen wel overwegend in het groen noteren maar de winsten bescheiden blijven.

De Amerikaanse olie-future stond woensdag met een daling van ruim drie procent op 76,41 dollar per vat flink onder druk, na onder meer nieuws dat de Amerikaanse olievoorraden in de afgelopen week voor de zesde week op rij waren gestegen. Een OPEC-vergadering, die met spanning werd afgewacht, leverde geen verrassingen op nadat de groep olie-exporterende landen bevestigde dat het beleid onveranderd blijft.

Vandaag zullen de Europese Centrale Bank en de Bank of England vermoedelijk kiezen voor een renteverhoging van 50 basispunten. Daarnaast naast zal een stroom aan bedrijfscijfers in Europa en de VS beleggers flink bezig houden.

Bedrijfsnieuws

In het afgelopen kwartaal steeg de nettowinst van ING met 15 procent tot krap 1,10 miljard euro. De consensus hield rekening met een winst van 1,15 miljard euro. De winst voor belastingen kwam 28,5 procent hoger uit op 1,71 miljard euro tegen de consensusverwachting van 1,66 miljard. De rentebaten trokken dan ook aan van 3,29 miljard naar 3,86 miljard euro, waardoor de totale opbrengsten met 5,3 procent stegen tot 4,9 miljard euro.

ASM International investeert de komende jaren 100 miljoen dollar extra in R&D in Zuid-Korea.

Slotstanden Wall Street



De S&P500 sloot woensdag 1,1 procent hoger op 4.119,21 punten. De Dow Jones-index eindigde vlak op 34.092,96 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 2,0 procent tot 11.816,32 punten.