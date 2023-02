ASMI investeert 100 miljoen in Zuid-Korea Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ASM International investeert de komende jaren 100 miljoen dollar extra in R&D in Zuid-Korea. Dit maakte de Nederlandse halfgeleiderspecialist donderdag bekend. Het gaat daarbij om de vestiging in Dongtan in Zuid-Korea en omvat een termijn tot en met 2025. ASMI tekende voor de uitbreiding een zogeheten intentieverklaring met het ministerie van handel, industrie en energie van Zuid-Korea. CEO Benjamin Loh zei in een toelichting dat, ondanks de groeivertraging die momenteel de sector treft, ASMI blijft investeren in groei, aangezien dit decennium een snelle groei van de halfgeleidersector wordt verwacht. ASMI is al sinds 1989 in Zuid-Korea actief. Bron: ABM Financial News

