Meta verrast met vooruitblik

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel Meta Platforms is woensdag nabeurs omhoog geschoten, dankzij meevallende verwachtingen over de omzet in het nieuwe jaar, hoewel de winst over het vierde kwartaal achterbleef bij de marktverwachting.

Het moederbedrijf van Facebook bleek echter redelijk optimistisch over de inkomsten in 2023, waar niet alle beleggers op rekenden nadat het bedrijf kostenbesparingen had aangekondigd. "Onze gemeenschap blijft groeien en ik ben blij met de sterke betrokkenheid van gebruikers van al onze apps", zei CEO Mark Zuckerberg. "Facebook heeft zojuist de mijlpaal van 2 miljard dagelijks actieve gebruikers gehaald."

De omzet in het vierde kwartaal was 32,17 miljard dollar. Dit was iets minder dan een jaar eerder maar wel beter dan verwacht.

De winst bedroeg 4,65 miljard dollar, of 1,76 dollar per aandeel. Dit was krap de helft van de 10,3 miljard dollar en 3,67 dollar per aandeel een jaar eerder. Analisten hadden vooraf gerekend op een omzet van 31,55 miljard dollar en een winst van 2,26 dollar per aandeel.

Voor het eerste kwartaal van het nieuwe boekjaar rekent Meta op een omzet van 26 miljard tot 28,5 miljard dollar, zei CFO Susan Li. Analisten mikten gemiddeld op 27,2 miljard dollar.

Het aandeel schoot na de publicatie omhoog tijdens de handel nabeurs met 13 procent, na een koerswinst van bijna 3 procent in de reguliere handel.

Meta zat de laatste tijd in moeilijk vaarwater, met meer concurrentie van TikTok en veranderingen bij Apple van het systeem dat gebruikers over het internet volgt, om de informatie daarover te kunnen delen met adverteerders. Dit kostte Meta mogelijk miljarden aan reclame-inkomsten. Het bedrijf heeft duizenden medewerkers ontslagen nadat de winst en omzet de afgelopen kwartelen afnamen.

De ontvangst van de cijfers van Meta contrasteren met die van rivaal Snap. Dat bedrijf 10 procent lager nadat het socialemediaplatform voor het eerst geen omzetgroei kon melden.