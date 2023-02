Wall Street sluit hoger na rentebesluit Fed

(ABM FN-Dow Jones) De aandenbeurzen op Wall Street zijn woensdag hoger gesloten, na het rentebesluit en het begeleidende commentaar van de Federal Reserve.

De S&P500 sloot 1,0 procent hoger op 4.119,21 punten. De Dow Jones-index eindigde vlak op 34.092,96 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 2,0 procent tot 11.816,32 punten.

Zoals verwacht verhoogde de Fed de rente met 25 basispunten. Aanvankelijk reageerde de beurs negatief op het rentebesluit, mogelijk omdat verdere renteverhogingen werden aangekondigd. Tijdens de toelichting van Powell sloeg de stemming om naar positief.

"We hebben meer werk te doen", zei Powell. "We blijven op koers tot het werk gedaan is." De Fed-voorzitter noemde de recente ontwikkelingen echter bemoedigend. "Het proces van desinflatie dat op weg is, bevindt zich echt nog in een vroege fase", zei Powell. "Het is goed dat de desinflatie tot nu toe niet ten koste ging van een zwakkere arbeidsmarkt." Wel vindt Powell dat dit proces van desinflatie nu moet verbreden naar andere segementen.

Powell zei ook te verwachten dat het verminderen van inflatie waarschijnlijk gepaard zal gaan met een periode van benedengemiddelde economische groei. Hij nam het woord recessie niet in de mond. Daarmee voedde Powell mogelijk de hoop dat een diepe recessie kan worden vermeden.

De euro steeg terwijl de aandelenkoersen opliepen, een signaal dat beleggers een minder hoge rente verwachten bij de Fed dan voorheen.

De euro noteerde op 1,0987.

Eerder dinsdag woensdag bleek dat het aantal vacatures in de VS is gestegen in december terwijl de bouwuitgaven daalden. De Amerikaanse industrie bleef krimpen in januari, bleek uit inkoopmanagersdata van S&P Global en ISM.

Een tegenvallend banenrapport van ADP, met een lager dan verwacht aantal nieuwe banen in januari, bracht de beurs woensdag niet in beweging. Het beeld zou zijn vertekend door het slechte weer.

Olie werd 3,1 procent goedkoper en sloot op 76,41 dollar op de New York Mercantile Exchange, na het nieuws van verder oplopende olievoorraden.

Bedrijfsnieuws

Electronic Arts stelde dinsdag nabeurs teleur met zijn resultaten en het aandeel daalde 9 procent.

Snap kende een mager laatste kwartaal van 2022 en het socialmediabedrijf wilde dinsdag geen concrete outlook geven, maar waarschuwde wel voor een omzetdaling, waardoor het aandeel onderuitging. Snap sloot 10 procent lager.

Advanced Micro Devices heeft minder winst geboekt, doordat de operationele kosten meer dan verdubbelden en door een zwakke vraag naar chips voor pc's. Toch waren de resultaten beter dan de markt verwachtte en het aandeel steeg 13 procent.

Na het sluiten van de beurs opende Meta Platforms de boeken. Het aandeel steeg nabeurs bijna 13 procent dankzij een beter dan verwachte omzet.

Donderdag staat er een stortvloed aan techcijfers op de agenda staan, onder meer die van Alphabet, Amazon en Apple.