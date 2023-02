Olieprijs daalt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is woensdag sterk gedaald, naar het laagste niveau in drie weken. De maartfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 3,1 procent lager op 76,41 dollar op de New York Mercantile Exchange. De Energy Information Administration meldde een stijging van de olievoorraad met 4,1 miljoen vaten in de afgelopen week. Dit was de zesde week op rij dat de olievorraad steeg, terwijl ook de voorraden benzine en stookolie afgelopen week toenamen. Daarbij bleek uit de cijfers dat de vraag naar diesel sterk was gedaald. Een OPEC-vergadering, die met spanning werd afgewacht, leverde geen verrassingen op nadat de groep olie-exporterende landen bevestigde dat het beleid onveranderd blijft. Het rentebesluit van de Fed had geen invloed op de daling van de olieprijs.

