Fed verhoogt rente met 25 basispunten Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Federal Reserve heeft woensdag de rente zoals verwacht met 25 basispunten verhoogd, waardoor de federal funds rate stijgt naar een bandbreedte van 4,50 tot 4,75 procent. Daarbij meldde de centrale bank dat de verwachting blijft dat verdere renteverhogingen gepast blijven, om een monetair beleid te bereiken dat de economie voldoende beperkt om de inflatie op termijn weer naar 2 procent te laten zakken. Bij het bepalen van de mate van verdere verhogingen zal de Fed onder andere rekening houden met de vertraging waarmee monetair beleid doorwerkt in de economische activiteit en inflatie, stelde de centrale bank. In december verhoogde de Fed de rente met 50 basispunten, na een reeks verhogingen van 75 punten. Omdat de inflatie in de Verenigde Staten afkoelt en de economie veerkrachtig blijkt, hadden de beleidsmakers de ruimte om nog een versnelling lager te schakelen. In het rentebesluit sprak de Fed over een bescheiden groei van uitgaven en productie in recente indicatoren, terwijl de werkloosheid laag bleef. De inflatie is wat gedaald, maar blijft hoog, aldus de Fed. De economie in de VS groeide in het vierde kwartaal met 2,9 procent. Er was een iets sterker groeivertraging voorzien, na de 3,2 procent groei in het derde kwartaal. Voorafgaand aan het besluit vreesden sommige commentatoren dat de Fed een zeer havikige toon zou aanslaan in zijn vooruitblikkende uitspraken. Dat zou de groeiende hoop op een draai in het Amerikaanse rentebeleid ongedaan maken. Het besluit van woensdag was unaniem. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.