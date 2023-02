AEX sluit met kleine winst

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag met een kleine winst gesloten, in afwachting van het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve vanavond en die van de ECB en de Bank of England morgen.

De AEX steeg 0,3 procent naar 747,68 punten.

Naar verwachting verhoogt de Fed vanavond de rente met 25 basispunten. In december verhoogde de Fed de rente met 50 basispunten en maakte daarmee een eind aan een reeks verhogingen van 75 punten.

Nu de inflatie in de Verenigde Staten afkoelt en de economie vooralsnog veerkrachtig blijkt, hebben de beleidsmakers de ruimte om nog een versnelling lager te schakelen.

"Hoewel 25 basispunten alom wordt beschouwd als een zekerheid, is het mogelijk dat dit gepaard gaat met een zeer hawkish forward guidance", waarschuwt marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Dat zou de groeiende hoop op een draai in het Amerikaanse rentebeleid ongedaan maken, aldus de marktkenner.

Uit cijfers van ADP bleek dat er in de VS in januari 106.000 banen bijkwamen. Dat is veel minder dan de 190.000 die was verwacht.

Onderzoekers van ADP wezen op het slechte weer in januari, dat de arbeidsmarkt verstoorde, juist in de week dat de data werden verzameld. "In de andere weken van de maand werden er meer mensen geworven, in lijn met de trend aan het einde van vorig jaar."

Verder wees de inkoopmanagersindex van ISM op een sterkere krimp in de Amerikaanse industrie. In de eurozone nam de krimp juist af.

Tot slot bleken de consumentenprijzen in de eurozone in januari opnieuw minder hard gestegen. De prijzen stegen met 8,5 procent op jaarbasis afgelopen maand. In december was de stijging nog 9,2 procent en in november noteerde de inflatie op 10,1 procent. Economen hadden voor januari gerekend op een inflatie van 9,1 procent.

"Zoals verwacht is de inflatie in januari gedaald, maar de kerninflatie bleef onveranderd [op 5,2%]. Geen reden voor de ECB om van koers te wijzigen", zei econoom Carsten Brzeski van ING in een reactie. Zolang de kerninflatie "hardnekkig" hoog blijft, mag de ECB de rente blijven verhogen, aldus Brzeski.

De euro/dollar handelde op 1,0918 en olie werd circa een procent goedkoper.

Een adviesraad van oliekartel OPEC+ adviseert om geen wijzigingen aan te brengen in de productiequota, bleek woensdagmiddag.

Het advies is om te wachten op een duidelijker beeld, nu de Chinese economie net van het slot is gegaan. Ook wil het kartel beter zicht hebben op de gevolgen van de ban op Russische olie.

OPEC+ besloot in oktober om de dagproductie met 2 miljoen vaten te verlagen en houdt sindsdien hieraan vast.

De Amerikaanse olievoorraden bleken afgelopen week met ruim 4 miljoen vaten gestegen.

Stijgers en dalers

In de AEX was Adyen koploper met een koerswinst van 4,3 procent. Signify won 4,2 procent en ASMI steeg 2,1 procent na een koersdoelverhoging van Berenberg.

Alleen UMG en Unibail-Rodamco daalden meer dan een procent.

In de AMX steeg Basic-Fit 4,5 procent na een kleine koersdoelverhoging van ING. Alfen werd 2,4 procent duurder. Daarentegen daalde Fagron 2,0 procent na een koersdoelverlaging van ING.

Just Eat en AMG daalden 2,2 en 3,3 procent.

Bij de kleinere aandelen ging Ebusco 2,2 procent de hoogte in. Union des Groupements d'Achats Publics en France heeft de elektrische bussen van Ebusco opgenomen in het aanbod. Eerder op de dag won het aantal nog 10 procent.

TomTom won 2,5 procent en Brunel 2,9 procent, maar Pharming en Azerion daalden 2,6 en 2,3 procent.

Tussenstand Wall Street

Bij de slotgong op het Damrak noteerde de S&P 500 index 0,3 procent lager.