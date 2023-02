Beursblik: verdeelde Bank of England blijft rente vermoedelijk verhogen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Bank of England verhoogt de rente komende donderdag vermoedelijk met 50 basispunten, maar deze beslissing zal worden genomen met de nodige verdeeldheid binnen het beleidscomité van de Britse centrale bank. Dit is de verwachting van marktkenners in aanloop naar het rentebesluit. De beleidsmakers moeten een afweging maken tussen de bezorgdheid over de mogelijke economische schade van een verkrappend beleid en de noodzaak om de rente te verhogen om de zeer hoge inflatie te bestrijden, volgens econoom Gilles Moëc van AXA. "Een nog steeds krappe arbeidsmarkt en een hoger dan verwachte kerninflatie vragen om een verhoging met 50 basispunten, maar het Monetary Policy Committee is duidelijk bezorgd over het risico om te ver te gaan", aldus Moëc. Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets blijkt de Britse economie veerkrachtiger dan gedacht in een hoger renteklimaat. En hoewel de dalende energieprijzen wat druk van de inflatoire ketel halen, wil de BoE niet verslappen. Toch zijn er volgens Hewson een aantal beleidsmakers die voor een verhoging met 25 basispunten zouden kunnen stemmen. Maar "of de beleidsmakers de rente donderdag nu met 25 of 50 basispunten verhogen, de stemming zal waarschijnlijk een verdeeld besluit opleveren. Het is ook onwaarschijnlijk dat een renteverhoging het Britse pond op korte termijn een impuls zal geven, gezien de neiging van de BoE om het pond bij schijnbaar elke vergadering naar beneden te praten. Economen van ING verwachten een renteverhoging van 50 basispunten op donderdag, gevolgd door een laatste verhoging met 25 punten in maart. "BoE-functionarissen hebben eerder laten doorschemeren dat het effect van de renteverhogingen van vorig jaar nog lang niet is uitgewerkt en dat er in rentegevoelige delen van de economie barsten ontstaan", aldus ING. Daarbij zou de algemene inflatie vanaf maart sneller moeten afkoelen, als het effect van hogere energieprijzen wegebt en ook de druk op de voedingsprijzen afneemt. "Wij verwachten een laatste verhoging met 25 basispunten in maart, waardoor de bankrente een piek van 4,25 procent zal bereiken. De hamvraag voor donderdag is of de BoE zelf erkent dat haar werk er bijna op zit. Wij denken dat ze eerder haar opties openhoudt", aldus de economen. De Bank of England maakt zijn rentebesluit donderdag om 13:00 uur bekend. Bron: ABM Financial News

