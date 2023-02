Adviesraad OPEC+ adviseert geen productiewijziging Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Een adviesraad van oliekartel OPEC+ adviseert om geen wijzigingen aan te brengen in de productiequota. Dit maakte het kartel woensdagmiddag na afloop van een vergadering bekend. Het advies is om te wachten op een duidelijker beeld, nu de Chinese economie net van het slot is gegaan. Ook wil het kartel beter zicht hebben op de gevolgen van de ban op Russische olie. OPEC+, dat bestaat uit het reguliere kartel aangevuld met een aantal partnerlanden waaronder Rusland, besloot in oktober om de dagproductie met 2 miljoen vaten te verlagen. Vooralsnog houdt het kartel hieraan vast. WTI-olie wordt woensdag 0,6 procent duurder en Brent stijgt 0,2 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.