"Cijfers banenrapport vertekend"

(ABM FN-Dow Jones) De tegenvallende groei van het aantal banen in de private sector van de Verenigde Staten in januari is voor een belangrijk deel bepaald door het winterweer in de week dat ADP de data verzamelde. Dit benadurukte marktanalist Philip Marey van Rabobank woensdag aan ABM Financial News.

"Vooral de Midwest van de VS had last van de winterse weersomstandigheden", aldus Marey.

Uit de cijfers bleek een groei van 106.000 banen, terwijl gerekend was op 190.000 en de groei over december nog eens opwaarts werd bijgesteld van 235.000 naar 253.000.



ADP meldde een daling van het aantal banen in Midwest van 40.000, terwijl de overige drie regio's groeiden. Ook was er een daling van 24.000 in de bouw en 41.000 in de transportsector. Bij het kleinbedrijf ging er 75.000 banen verloren, terwijl het midden- en grootbedrijf met respectievelijk 64.000 en 128.000 banen groeiden.

ADP gaf verder aan dat het aantal aangenomen werknemers in de weken buiten de meetweek van 12 januari om sterk was en overeenkwam met hetgeen aan het einde in 2022 werd gezien.

De euro noteerde woensdag kort na publicatie van het rapport op 1,0901 dollar na eerder op de dag rond 1,0885 te hebben genoteerd.