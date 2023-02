Banengroei Amerika veel lager dan verwacht - ADP

(ABM FN-Dow Jones) De werkgelegenheid in de private sector in de Verenigde Staten is in januari beduidend minder hard gestegen dan verwacht. Dit bleek woensdag uit cijfers van loonstrookjesverwerker ADP.

Het aantal banen steeg in januari met 106.000 tegen een stijging van 253.000 in december en 127.000 in november.

Er was door economen voor december gerekend op een groei van 190.000 banen.

Onderzoekers van ADP wezen op het slechte weer in januari, dat de arbeidsmarkt verstoorde, juist in de week dat de data werden verzameld. "In de andere weken van de maand werden er meer mensen geworven, in lijn met de trend aan het einde van vorig jaar."