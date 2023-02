Wall Street wacht op Fed Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street gaat woensdag met een klein verlies van start in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve vanavond. Rond lunchtijd noteren de futures op de S&P 0,3 procent in het rood en die voor de Nasdaq 0,2 procent. Naar verwachting verhoogt de Fed vanavond de rente met 25 basispunten. In december verhoogde de Fed de rente met 50 basispunten en maakte daarmee een eind aan een reeks verhogingen van 75 punten. Nu de inflatie in de Verenigde Staten afkoelt en de economie vooralsnog veerkrachtig blijkt, hebben de beleidsmakers de ruimte om nog een versnelling lager te schakelen. "Hoewel 25 basispunten alom wordt beschouwd als een zekerheid, is het mogelijk dat dit gepaard gaat met zeer hawkish forward guidance", waarschuwt marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Dat zou de groeiende hoop op een draai in het Amerikaanse rentebeleid ongedaan maken, aldus de marktkenner. "Ondanks het goede nieuws over de inflatie en het feit dat we een stap dichter bij het einde zijn, is het waarschijnlijk te vroeg voor de Fed om te stoppen met het verhogen van de rente en waarschijnlijk ook te vroeg om aan te geven dat een stop op handen is", voegen economen van UBS toe. Naast het rentebesluit van de Fed kunnen beleggers vanmiddag ook reageren op het banenrapport van ADP en de inkoopmanagers voor de industrie. Ook zijn er vacaturecijfers en de wekelijkse olievoorraden. Olie wordt woensdag iets duurder en de euro/dollar noteert op 1,0892. Bedrijfsnieuws Electronic Arts stelde dinsdag nabeurs teleur met zijn resultaten en het aandeel lijkt 11 procent lager van start te gaan. Snap kende een mager laatste kwartaal van 2022 en het socialmediabedrijf wilde dinsdag geen concrete outlook geven, maar waarschuwde wel voor een omzetdaling, waardoor het aandeel onderuitging. De openingsindicatie is een verlies van 15 procent. Advanced Micro Devices heeft minder winst geboekt, doordat de operationele kosten meer dan verdubbelden en door een zwakke vraag naar chips voor pc's. Toch waren de resultaten beter dan de markt verwachtte en het aandeel opent vermoedelijk 3,7 procent hoger. Vanavond opent Meta de boeken, waarna er donderdag een stortvloed aan techcijfers op de agenda staan, onder meer die van Alphabet, Amazon en Apple. Slotstanden De S&P 500 steeg dinsdag 1,5 procent naar 4.076,60 punten, technologiebeurs Nasdaq klom 1,7 procent tot 11.584,55 punten en de Dow Jones-index steeg 1,1 procent naar 34.086,04 punten. Bron: ABM Financial News

