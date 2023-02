Bescheiden winst AEX, in afwachting rentebesluit Fed

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste woensdagochtend licht hoger. Aan het einde van de ochtend won de AEX 0,3 procent op 747,40 punten.

Beleggers lijken zich in te houden in aanloop naar een reeks rentebesluiten. Vanavond trapt de Federal Reserve af, vermoedelijk met een renteverhoging van 25 basispunten. Op donderdag zullen zowel de Europese centrale bank als de Bank of England kiezen voor een verhoging met 50 basispunten, zo wordt in de markt verwacht.

"Op het eerste gezicht lijkt de Fed-bijeenkomst van vanavond niet al te spannend te worden", zo voorziet beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx. Een verhoging met 25 basispunten zou tot een renteniveau van 4,5 procent leiden, het hoogste niveau in vijftien jaar tijd.

De vraag is volgens Blekemolen nu niet hoe veel hoger de rente nog zal worden, maar eerder hoe lang de rentes op het huidige niveau blijven. Uit de 'dotplot' blijkt volgens de expert van Lynx dat de rente zeker tot het einde van het jaar hoog blijft, maar de markt denkt daar anders over en verwacht dat de Fed in de tweede jaarhelft al kan beginnen met het verlagen van de rente. "De reden van een verlaging kan een economische recessie zijn, maar ook het volledig wegvallen van de inflatie", aldus Blekemolen. "Bij de persconferentie vanavond zal Fed-voorzitter Jerome Powell zijn best moeten doen om de markt te overtuigen. Een te duivenachtig geluid zal de rente op de kapitaalmarkten snel doen wegzakken en aandelen de ruimte omhoog geven."

Wall Street bleek er op dinsdag van overtuigd dat het einde van de huidige cyclus van renteverhogingen nadert, zo merkte SEB op. De Amerikaanse beurzen sloten fors hoger. De futures wijzen op een licht lagere opening vanmiddag.

Op macro-economisch vlak bleek de industrie minder sterk te zijn gekrompen in januari. De inkoopmanagersindex voor de industrie steeg van 47,8 in december naar 48,8 in januari, de hoogste stand in vijf maanden.

Het beeld is een stuk optimistischer dan de situatie in oktober, wat de bodem lijkt te zijn geweest, oordeelde econoom Chris Williamson van S&P woensdag. Eén reden is dat de gasprijzen in Europa flink zijn gedaald. Dat is overigens wel deels te danken aan subsidies en relatief warm weer. Maar ook de verstoringen in de aanvoerketen zijn duidelijk afgenomen, aldus Williamson. Daardoor kon de productie in de industrie flink worden opgevoerd.

En de heropening van China voedt de hoop dat het ergste van de coronacrisis achter de rug is, voegde Williamson toe.

Toch zijn er nog maar weinig signalen die wijzen op een sterke groei in de toekomst. En de rentes zullen vermoedelijk verder stijgen, waarschuwde de econoom van S&P.

De consumentenprijzen in de eurozone bleken in januari bovendien opnieuw minder hard gestegen. De prijzen stegen met 8,5 procent op jaarbasis afgelopen maand. In december was de stijging nog 9,2 procent en in november noteerde de inflatie op 10,1 procent. Economen hadden voor januari gerekend op een inflatie van 9,1 procent.

De meeste economen verwachten dat de inflatie geleidelijk verder zal dalen in de komende maanden, maar niet snel genoeg om Europese beleidsmakers bij de ECB te overtuigen dat hun werk erop zit na vier renteverhogingen sinds juli.

"We blijven denken dat de inflatiedruk afneemt, maar dat de inflatie voor beleidsmakers op een zorgwekkend niveau zal blijven", aldus econoom Paul Hollingsworth van BNP Paribas.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0887. De olieprijzen maakten een pas op de plaats op 78,90 dollar.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen won Adyen 2,6 procent. Signify steeg 2,3 procent. ASMI steeg 0,7 procent tot 310,45 euro. Berenberg verhoogde het koersdoel voor ASMI stevig van 320,00 naar 365,00 euro met een herhaling van het koopadvies.



UMG gaf 1,2 procent prijs, net als Unibail.

In de AMX won Alfen 2,3 procent en Basic-Fit 5,1 procent. ING verhoogde het koersdoel voor de fitnessketen. De significante daling van de energieprijzen, in combinatie met energiebesparingen, een solide aanwas van nieuwe leden en mogelijke prijsverhogingen in de Benelux en Spanje kunnen aanjagers zijn voor het aandeel, zo denkt ING. Het koopadvies werd dan ook gehandhaafd.

ABN AMRO gaf 1,0 procent prijs. ABN AMRO is de zoektocht naar een Chief Operations Officer gestart. De bank is ook al op zoek naar een nieuwe CFO, nu Lars Kramer per 30 april vertrekt, terwijl de bank ook een Chief Human Resources Officer zoekt, omdat Gerard Penning ABN eind vorig jaar verliet. Just Eat Takeaway verloor 0,8 procent.

Onder de kleinere aandelen schoot Ebusco 7,5 procent omhoog. Union des Groupements d'Achats Publics en France heeft de elektrische bussen van Ebusco opgenomen in het aanbod. Azerion verloor 2,3 procent.