Beursblik: ING verhoogt koersdoel Basic-Fit

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft woensdag het koersdoel voor Basic-Fit verhoogd van 44,50 naar 46,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Analisten van ING vinden dat de vooruitzichten voor het aandeel significant zijn verbeterd. De groei van het aantal leden aan het einde van 2022 zorgt volgens de analisten voor geruststelling. En voor 2023 zijn de energieprijzen in Frankrijk vastgelegd, wat de risico's verlaagt. Verder wezen de analisten op de "slimme" prijsverhogingen in Frankrijk, die de inflatiedruk kunnen opvangen. "2023 lijkt voortvarend te zijn gestart", aldus de marktvorsers. De flinke stijging van het aandeel in de afgelopen maand noemden zij dan ook logisch. De significante daling van de energieprijzen, in combinatie met energiebesparingen, een solide aanwas van nieuwe leden en mogelijke prijsverhogingen in de Benelux en Spanje kunnen aanjagers zijn voor het aandeel, zo denkt ING. Ook de balans van de fitnessketen ziet er volgens de bank goed uit. Het aandeel Basic-Fit steeg woensdagochtend met 2,9 procent tot 30,96 euro. Bron: ABM Financial News

