Beursblik: ING verlaagt koersdoel Fagron

Beeld: Fagron

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor het aandeel Fagron verlaagd van 17,50 naar 15,50 euro met handhaving van het Houden advies. Dit bleek woensdag uit een analistenrapport van de bank. ING verlaagde de ramingen voor de REBITDA met ongeveer 6 procent, één van de redenen voor het lagere koersdoel. Een tweede betreft de oplopende rente. Voor 2022 gaat de bank uit van een REBITDA van 128 miljoen euro, voor 2023 van 142 en voor volgend jaar van 161 miljoen euro. Om een koopadvies te kunnen geven, wil ING eerst zien dat Fagron de steriele faciliteit in het Amerikaanse Wichita op orde heeft. Dit is namelijk de kern van het groeiverhaal van de onderneming. Het aandeel Fagron noteerde woensdag op een groene beurs 0,3 procent hoger op 13,59 euro. Bron: ABM Financial News

