GSK boekt minder kwartaalomzet

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Glaxo-Smith-Kline heeft in het vierde kwartaal van het vorig jaar minder omzet geboekt en de winst per aandeel zien dalen. Dit bleek woensdag uit de cijfers van de Britse farmareus. De kwartaalomzet bedroeg 7,4 miljard Britse pond, een daling van 3 procent, gerekend tegen constante wisselkoersen. De omzet bij Specialty Medicines daalde met 11 procent tot 2,7 miljard pond, terwijl de omzet bij Vaccines met 7 procent steeg tot 2,1 miljard pond. General Medicines was goed voor een omzet van 2,6 miljard pond, net als in het vierde kwartaal van 2021. De aangepaste winst per aandeel stond ook onder druk en daalde met 6 procent tot 0,258 pond. De vrije kasstroom daalde tot 895 miljoen pond. Outlook Voor 2023 mikt GSK op een omzetgroei van 6 tot 8 procent, gerekend tegen constante wisselkoersen. De aangepaste operationele winst zou met 10 tot 12 procent moeten stijgen, eveneens tegen constante wisselkoersen, en de aangepaste winst per aandeel met 12 tot 15 procent. Bron: ABM Financial News

