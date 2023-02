Kwartaalverlies voor TIE Kinetix ondanks hoge orderinstroom Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: TIE Kinetix

(ABM FN-Dow Jones) TIE Kinetix heeft in het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar een operationeel verlies geboekt. Dit bleek woensdag uit een tussentijds handelsbericht van het digitaliseringsbedrijf uit Breukelen. De EBITDA daalde op jaarbasis van 226.000, toen ook al een flinke afname, naar nu 482.000 euro negatief. De orderinstroom steeg afgelopen kwartaal op jaarbasis daarentegen van 2,8 miljoen naar 6,1 miljoen euro. Van deze orders was 72 procent bestemd voor SaaS. Een jaar eerder was dit 52 procent. De omzet over het eerste kwartaal van het boekjaar steeg op jaarbasis met 6 procent naar 3,8 miljoen euro. SaaS-oplossingen waren goed voor een omzet van 3,1 miljoen euro, een stijging met 18 procent op jaarbasis. Interimdividend TIE Kinetix keerde vorig jaar voor het eerst een interimdividend uit van 0,50 euro per aandeel. Dat blijft dit jaar gehandhaafd. Aandeelhouders kunnen, na instemming op de aandeelhoudersvergadering in maart, kiezen uit een dividend in contanten of in aandelen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.