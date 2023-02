Licht hogere opening AEX in verschiet Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag een licht hogere opening tegemoet in aanloop naar het rentebesluit van de Federal Reserve vanavond. Futures op de AEX noteren ruim een half uur voor de openingsgong tot 0,2 procent in het groen. Dinsdag sloot de hoofdgraadmeter al fractioneel hoger op 745,19 punten. Beleggers kunnen vandaag reageren op enkele belangrijke macrocijfers uit de eurozone en dus het rentebesluit van de Federal Reserve. De markt zal vooral de verklaring van de Fed willen uitpluizen op signalen over het toekomstige monetaire beleid van de Amerikaanse centrale bank. Beleggers verwachten dat de Fed vanavond de rente met 25 basispunten verhoogt. Op dinsdag lieten cijfers nog zien dat de loongroei afkoelt, hetgeen de hoop aanjaagt dat de inflatie afneemt en dat de Fed in de komende maanden de rente niet verder zal verhogen. "De renteverhogingen van de Fed hebben goed gewerkt om een oververhitte economie af te koelen, zoals blijkt uit de zwakkere huizenprijzen, lonen en consumentenvertrouwen rond de jaarwisseling", stelde Bill Adams van Comerica Bank. "De Fed zal dat verwelkomen, maar zal een wijdere marge willen zien voordat de bank erop vertrouwt dat de vertraging van de inflatie eind 2022 een duidelijke trend wordt." Volgens MUFG Bank zijn beleggers nerveus over een mogelijke havikachtige verrassing van centrale banken deze week. Bovendien is veel goed nieuws al ingeprijsd ten aanzien van de heropening van de Chinese economie. "De aandelenmarkten vragen zich af hoe agressief de taal van de Fed kan zijn, gezien de centrale bank al een tandje terugschakelt", aldus analisten van Silicon Valley Bank. De bank ziet dat de dollar niet langer meestijgt met de rentes en risicoaversie, terwijl dit afgelopen jaar nog wel het geval was. "Afgelopen jaar draaide vooral om de Fed en de VS. Dit jaar zijn alle ogen gericht op de ontwikkelingen overzee", aldus Silicon Valley Bank, wijzend op de verwachtingen dat zowel de Europese Centrale Bank als de Bank of England deze week de rente met 50 basispunten zullen verhogen. Ondertussen blijft de markt de bedrijfscijfers in de gaten houden om een beeld te krijgen van de inflatiedruk bij bedrijven en in welke mate de huidige economische situatie de winsten beïnvloedt. Het IMF verwacht dat het Verenigd Koninkrijk de enige grote economie zal zijn die dit jaar een krimp zal laten zien, waarmee het land slechter zou presteren dan Rusland, dat momenteel gebukt gaat onder sancties vanuit het Westen. "Het sentiment onder beleggers in Europa blijft onzeker, waarbij vooral de FTSE 250 onder druk kan komen in navolging van het rapport van het IMF", aldus analisten van IG. De olieprijs is dinsdag gestegen. Een maart-future WTI-olie sloot 1,2 procent hoger op 78,87 dollar op de New York Mercantile Exchange. De OPEC+, met Rusland erbij, vergadert vandaag. Veel analisten verwachten geen grote beleidswijzigingen. De markt wacht ook op wekelijkse cijfers over de Amerikaanse olievoorraden. De euro/dollar noteerde op 1,0870. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0867 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,0866 op de borden. Bedrijfsnieuws Berenberg heeft woensdag het koersdoel voor ASM International stevig verhoogd van 320,00 naar 365,00 euro met een herhaling van het koopadvies. Union des Groupements d'Achats Publics en France heeft de elektrische bussen van Ebusco opgenomen in het aanbod. Slotstanden Wall Street De S&P 500 steeg dinsdag 1,5 procent naar 4.076,60 punten, technologiebeurs Nasdaq klom 1,7 procent tot 11.584,55 punten en de Dow Jones-index steeg 1,1 procent naar 34.086,04 punten. Bron: ABM Financial News

