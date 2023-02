Berenberg verhoogt koersdoel ASMI stevig Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASMI

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft woensdag het koersdoel voor ASM International stevig verhoogd van 320,00 naar 365,00 euro met een herhaling van het koopadvies. Dit bleek uit een sectorrapport van analist Tammy Qiu, waarin het koersdoel voor ASML werd bevestigd op 700,00 euro. In het rapport wees Qiu op de voorlopige resultaten die ASMI al publiceerde. Die tonen volgens haar aan dat de vraag niet alleen wordt gedragen door de top-chipmakers. De analist voorziet dat de ALD-technologie van ASMI steeds populairder wordt. Maar Qiu verwacht ook dat ASMI marktaandeel wint met epitaxy en dat de deuk in de investeringen in het geheugensegment maar beperkte impact heeft op ASMI, net als op ASML. Berenberg verwacht voor 2023 een omzetstijging voor ASMI van 2,4 naar 2,6 miljard euro en in 2024 zal de omzet boven de 3 miljard euro liggen. Dat levert dan een winst per aandeel op van 15,25 euro. Voor 2022 verwacht de bank een winst per aandeel van 5,13 euro. Het aandeel ASMI sloot dinsdag op 308,20 euro. Bron: ABM Financial News

