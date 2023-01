Electronic Arts stelt teleur Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Electronic Arts stelde dinsdag nabeurs teleur met zijn resultaten en het aandeel verloor 7 procent in de handel nabeurs. De maker van computerspellen bekte in het derde kwartaal van het gebroken boekjaar een winst van 204 miljoen dollar, of 0,73 dollar per aandeel. Een jaar eerder was dit nog 3,17 dollar per aandeel. Er was geen aangepast winstcijfer beschikbaar. De omzet daalde fors van 2,58 miljard naar 1,88 miljard dollar.



Amalisten hadden gerekend op 3,08 dollar winst per aandeel, afgezien van bijzondere posten, en een omzet van 1,93 miljard dollar. "De onzekerheid in de markt nam toe gedurende het kwartaal en we namen maatregelen om de onderliggende winstgevendheid te beschermen", aldus het bedrijf, hintend op ontslag van een deel van het personeel. In het lopende vierde kwartaal zal het spel "Star Wars Jedi: Survivor" nog niet op de markt komen, zoals eerder wel was verwacht. Liefhebbers moeten wachten tot eind april. Het spel is nog niet goed genoeg. Hierdoor valt de omzetverwachting van 1,7 miljard tot 1,8 miljard dollar vies tegen. Analisten rekenden op 2,23 miljard dollar. De verwachte winst van 5 tot 20 dollarcent is ook wat mager, vergeleken met de 2,21 dollar die analisten voorzagen. Bron: ABM Financial News

