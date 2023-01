Snap geeft geen outlook

(ABM FN-Dow Jones) Snap had een mager laatste kwartaal van 2022 en het bedrijf wilde dinsdag geen vooruitblik geven, waardoor het aandeel onderuitging.

Sociaalmedieplatform Snap, dat mogelijk een barometer is voor andere grote internetbedrijven die van advertentie-inkomsten afhankelijk zijn, meldde een verlies van ruim een kwart miljard dollar in het feestdagenkwartaal.

Op het lopende kwartaal wilde het bedrijf geen vooruitblik geven. Dit zal beleggers in aandelen zoals Meta Platforms en Alphabet waarschijnlijk nerveus maken. Beide reuzen rapporteren hun resultaten volgende week. Het aandeel Snap verloor dinsdag in de elektronische handel nabeurs maar liefst 14 procent.

De omzet in het vierde kwartaal was stabiel op 1,3 miljard dollar. Nooit eerder meldde Snap geen omzetgroei. Het nettoresultaat was een verlies van 288 miljoen dollar, of 0,18 dollar per aandeel. Een jaar eerder was er nog 1 dollarcent per aandeel winst.

"We blijven aanzienlijke tegenwind voelen terwijl we de omzetgroei proberen te versnellen, en we boeken voortgang om het rendement op investeringen voor adverteerders te vergroten en we innoveren om de betrokkenheid van de gemeenschap te verdiepen", stelde CEO Evan Spiegel in een verklaring bij de cijfers.

voorafgaand maakten analisten zich al zorgen over de vertragende omzetgroei. Snap waarschuwde vorig jaar al dat marketing-afdelingen van bedrijven budgetten hadden verlaagd, nadat Snap in de zomer al 20 procent van het personeel had ontslagen, ruim voor de golf van ontslagen bij de grote techbedrijven. Afgezien van malaise in digitaal adverteren heeft Snap ook veel last van concurrentie van TikTok, net als Meta en Google overigens.

"Gezien de onzekerheden in het operationele klimaat geven we geen verwachtingen voor de omzet of aangepaste EBITDA in het eerste kwartaal", aldus Snap. Het aandeel verloor de afgelopen twaalf maanden al 66 procent in waarde.