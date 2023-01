Kosten en zwakke pc-markt raken AMD Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Advanced Micro Devices heeft dinsdag minder winst geboekt, doordat de operationele kosten meer dan verdubbelden en door zwakke vraag naar chips voor pc's. De nettowinst daalde van 974 miljoen naar 21 miljoen dollar. Exclusief bijzondere posten daalde de winst per aandeel minder sterk, van 0,80 naar 0,69 dollar. Analisten rekenden op 0,67 cent. De operationele kosten stegen van 1,22 miljard naar 2,56 miljard dollar. De omzet steeg van 4,83 miljard naar 5,56 miljard dollar. Analisten hadden een omzet van 5,51 miljard dollar voorzien. De segmenten Embedded en Datacentra groeiden terwijl de segmenten Client en Gaming omzet verloren. In het segment Client daalde de omzet met 51 procent tot 903 miljoen dollar, omdat er minder processorchips werden afgeleverd, door een zwakkere vraag naar personal computers. In het segment dat chips voor computerspellen maakt daalde de omzet 7 procent tot 1,6 miljard dollar. Bron: ABM Financial News

