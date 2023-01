Wall Street sluit hoger

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street is dinsdag duidelijk hoger gesloten na een lading bedrijfsresultaten en een indicatie van minder snel stijgende lomen.

Autofabrikant General Motors was een uitblinker.

De S&P 500 steeg 1,5 procent naar 4.076,60 punten, technologiebeurs Nasdaq klom 1,7 procent tot 11.584,55 punten en de Dow Jones-index steeg 1,1 procent naar 34.086,04 punten.

Beleggers leken een sterk eind van de maand januari te willen neerzetten, in afwachting van het rentebesluit waarmee de nieuwe maand woensdagavond van start gaat. De markt rekent op een renteverhoging met 25 basispunten. In december verhoogde de Fed de rente met 50 basispunten, waardoor de federal funds rate uitkwam in een bandbreedte van 4,25 tot 4,50 procent. Daarmee kwam een eind aan een reeks verhogingen van 75 punten.

Eerst kon de markt zich eerst nog laven aan een lawine aan bedrijfscijfers en macrodata. Vanmiddag openden Caterpillar, Exxon Mobil, GM en McDonald's de boeken. Nabeurs zijn AMD en Snap nog aan de beurt, evenals computerspellenmaker Electronic Arts.

Verder bleken de Amerikaanse huizenprijzen bleken verder te zijn gedaald in november, terwijl het consumentenvertrouwen in januari verder wegzakte.

"De renteverhogingen van de Fed hebben goed gewerkt om een oververhitte economie af te koelen, zoals blijkt uit de zwakkere huizenprijzen, lonen en consumentenvertrouwen rond de jaarwisseling", stelde Bill Adams van Comerica Bank. "De Fed zal dat verwelkomen maar ze zullen een wijdere marge willen zien voordat ze erop vertrouwen dat de vertraging van de inflatie eind 2022 een trend wordt."

Voorbeurs werd al bekend dat de arbeidskosten in de VS in het vierde kwartaal met 1,0 procent stegen. Er was 1,1 procent verwacht. In het derde kwartaal stegen de arbeidskosten in de VS met 1,2 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0867 en de Amerikaanse tienjaarsrente op 3,504 procent.

De olieprijs steeg 1,2 procent voor een maartfuture WTI-olie op 78,87 dollar.

Bedrijfsnieuws

General Motors overtrof de verwachtingen en sloeg een positieve toon aan over 2023. Het aandeel van de autofabrikant steeg 8,5 procent.

Exxon Mobil sloot 21 een kwartaawinst per aandeel van 3,40, ruim boven de 2,05 dollar een jaar eerder en iets hoger dan verwacht. een hogere winst en omzet geboekt en presteerde ook beter dan verwacht. In heel 2022 verdiende Exxon Mobil 55,7 miljard dollar, ruim twee keer zoveel als in 2021. Het aandeel steeg 2 procent.

Caterpillar heeft in het afgelopen kwartaal de winstverwachtingen van Wall Street niet gehaald, maar de omzetstijging van 20 procent was wel een meevaller. Het aandeel verloor 3,5 procent.

UPS heeft in het vierde kwartaal van vorig jaar de winstverwachting overtroffen, maar waarschuwde voor 2023 voor minder omzet en een lagere marge. Het aandeel steeg 4,7 procent.

Pfizer heeft in het vierde kwartaal van 2022 een hogere winst behaald dan verwacht, maar de vooruitblik viel tegen. Het farmabedrijf zal dit jaar veel minder profiteren van zijn coronabehandelingen. Het aandeel sloot 1,4 procent hoger na een zwakke start.

McDonald's presteerde sterk maar waarschuwde voor aanhoudende inflatiedruk en sloot 1,3 procent lager.

ManpowerGroup boekte in het vierde kwartaal van 2022 minder omzet en veel minder winst geboekt dan een jaar eerder. Het aandeel sloot licht hoger.

NXP Semiconductors boekte hogere resultaten maar was voorzichtig in zijn vooruitblik naar het eerste kwartaal. Het aandeel steeg 2,7 procent.