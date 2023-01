Olieprijs stijgt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag gestegen, terwijl beleggers de richting van de markt probeerden te raden. Een maartfuture WTI-olie sloot 1,2 procent hoger op 78,87 dollar op de New York Mercantile Exchange. De OPEC-plus-groep van olie-exporterende landen, met Rusland erbij, vergadert morgen. Veel analisten verwachten geen grote beleidswijzigingen, maar energiehandelaren zijn altijd een beetje nerveus voor een OPEC-vergadering. De markt wacht ook op wekelijkse cijfers over de Amerikaanse olievoorraden op woensdag. De meningen zijn verdeeld of er een stijging of daling van de handelsvoorraad ruwe olie zal worden gerapporteerd door overheidsbureau EIA. Over de hele maand januari daalde de olieprijs nog wel, met 1,7 procent of 1,39 dollar. Bron: ABM Financial News

