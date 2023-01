Europese beurzen sluiten verdeeld

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag dicht bij huis geëindigd, ondanks een beter dan verwachte start van de handel op Wall Street.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index sloot dinsdag 0,3 procent lager op 453,21 punten. De Duitse DAX steeg 0,01 procent naar 15.128,27 punten. De Franse CAC 40 won 0,01 procent tot 7.082,42 punten. De Britse FTSE daalde 0,2 procent naar 7.771,70 punten.

Het wachten bleef op de rentevergaderingen van de Federal Reserve op woensdag en van de ECB en de Bank of England op donderdag, aldus KBC vanmorgen in een commentaar.

"Hoewel de renteverhoging door de Fed morgen niet als een al te grote verrassing zou moeten komen, zijn beleggers nerveus en blijven ze in dekking. De angst voor wat Jerome Powell zou kunnen zeggen is te groot", aldus marktstrateeg Salah Bouhmidi van IG Nederland.

In tegenstelling tot de Verenigde Staten waar de inflatie lijkt af te koelen, is dit in de eurozone nog niet het geval. Woensdag verschijnen actuele inflatiedata waarbij een stabilisering wordt verwacht van de kerninflatie op 5,2 procent.

De economie van de eurozone toont zich ondertussen opvallend weerbaar, meent econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen. In het vierde kwartaal wist de economie zelfs licht te groeien, met 0,1 procent, waar een beperkte krimp was voorzien. "Keerzijde van de medaille is echter dat de ECB hierdoor meer ruimte krijgt om de rente op te trekken", aldus Aben.

Als de ECB inderdaad de rente steviger verhoogt dan de Fed, dan zou dit de euro sterker maken ten opzichte van de dollar, verwacht beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management.

De Britse economie dreigt de enige grote wereldeconomie te worden die in 2023 gaat krimpen, waarschuwde het IMF. De Britten doen het zelfs slechter dan Rusland in de ramingen. Het rapport zetten de de aandelenkoersen in Londen onder druk, volgens Joshua Mahony van IG.

In de namiddag bleek het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in januari iets te zijn gezakt, na een opleving in december.

De bedrijvigheid in de regio Chicago kromp in januari harder dan verwacht, meldde ISM.

Eerder op de dag bleek dat de economie van de eurozone in het vierde kwartaal 0,1 procent groei, terwijl een krimp van 0,1 procent werd voorzien. De inflatie in Frankrijk in december viel iets mee, met 6,0 procent in plaats van de verwachte 6,1 procent.

De Duitse werkloosheid bleef in januari 5,5 procent. En in december daalden detailhandelsverkopen, gecorrigeerd voor inflatie, 6,4 procent op jaarbasis en 5,3 procent op maandbasis.

Olie werd duurder. Een maart-future West Texas Intermediate noteerde 0,7 procent hoger op 78,47 dollar, terwijl voor een april-future Brent 85,00 dollar werd betaald, een stijging van 0,6 procent.

De euro/dollar noteerde dinsdag op 1,0866. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0849 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Unicredit heeft met de resultaten over het vierde kwartaal van 2022, het beste kwartaal ooit achter de rug. De bank sloot ruim 12 procent hoger.

ING en BNP Paribas wonnen ook terrein en sloten 1,5 procent hoger.

Sectorgenoot UBS boekte in het vierde kwartaal van vorig jaar meer winst, ondanks lichte druk op de inkomsten. Het aandeel verloor toch 2 procent aan de Zwitserse beurs.

KPN werd in Amsterdam ruim 2 procent meer waard na goed ontvangen kwartaalcijfers. KPN verhoogt het dividend en gaat voor 300 miljoen euro aan eigen aandelen inkopen.

In Parijs sloot staalbedrijf ArcelorMittal 1,9 procent lager, energiereus TotalEnergies verloor iets minder en treinenbouwer Alstom verloor 1,6 procent.

In Frankfurt verloren Fresenius Medical en Sartorius 2 procent, terwijl Beiersdorf met 2 procent steeg. Ook autobouwer BMW sloot hoger, evenals Stellantis in Parijs.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen stonden dinsdag licht hoger. De S&P500 index steeg 0,4 procent.