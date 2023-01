Beursblik: ECB nog niet klaar met renteverhogingen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank zal de belangrijkste rente donderdag met 50 basispunten verhogen, van 2,00 naar 2,50 procent. Dit is de verwachting van marktkenners in aanloop naar het rentebesluit van de ECB. Persbureau Bloomberg meldde eerder deze maand dat de rente na februari in een lager tempo zou worden verhoogd. ECB-bestuurders, waaronder voorzitter Christine Lagarde, benadrukten de afgelopen tijd echter dat de bank niet op het punt staat het tempo van zijn renteverhogingen te verlagen zoals de Fed. "Verschillende leden van de raad van bestuur hebben zich uitgesproken voor meerdere renteverhogingen met een half procentpunt in de komende maanden, en ECB-voorzitter Lagarde verklaarde tijdens het World Economic Forum in Davos in januari om "op koers te blijven" met renteverhogingen totdat de inflatie terugkeert naar de ECB-doelstelling van 2 procent", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. In tegenstelling tot de Verenigde Staten, waar de inflatie lijkt af te koelen, is dit in de eurozone nog niet het geval. In december liep de kerninflatie op naar 5,2 procent, van 5,0 procent in de twee maanden ervoor. Woensdag verschijnen actuele inflatiedata voor de eurozone waarbij een stabilisering wordt verwacht van de kerninflatie op 5,2 procent. De economie van de eurozone toont zich ondertussen opvallend weerbaar, meent econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen. In het vierde kwartaal wist de economie zelfs licht te groeien, met 0,1 procent, waar een beperkte krimp was voorzien. "Keerzijde van de medaille is echter dat de ECB hierdoor meer ruimte krijgt om de rente op te trekken", waarschuwt Aben. Als de ECB inderdaad de rente steviger verhoogt dan de Fed, dan zou dit de euro sterker maken ten opzichte van de dollar, verwacht beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management. De euro/dollar noteerde dinsdag op 1,0845. Communicatie belangrijk Volgens ING draait het bij het rentebesluit van de ECB opnieuw om de communicatie. "Een renteverhoging van 50 basispunten [donderdag] lijkt een uitgemaakte zaak. Hoe ver en hoe snel de ECB daarna zal gaan, is nog onduidelijk", aldus econoom Carsten Brzeski van ING. Maar "zolang de kerninflatie hardnekkig hoog blijft en de kerninflatieverwachtingen boven de 2 procent, zal de ECB de rente blijven verhogen", aldus Brzeski, die zich moeilijk kan voorstellen dat de ECB de rente spoedig weer zal verlagen. "De huidige marktverwachtingen voor renteverlagingen door de ECB in 2024 zijn voorbarig", vindt Brzeski en zijn voor de ECB "een extra argument om hawkish te blijven", volgens de ING-econoom. Dan zal wel de communicatie moeten verbeteren, vindt Brzeski. "Als de beleidsmakers van de ECB niet tevreden zijn over de manier waarop de financiële markten hun communicatie oppikken, moeten zij zich wellicht afvragen waarom dit gebeurt en nadenken over de boodschappen die zij hebben afgegeven", meent de econoom. De ECB komt donderdag om 14:15 uur met zijn rentebesluit. Voorzitter Lagarde komt een half uur later met een toelichting. Bron: ABM Financial News

