Video: belangrijke beursweek met Fed en ECB

(ABM FN-Dow Jones) Het is een belangrijke week voor beleggers met de rentebesluiten van de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank op de agenda. Dit zegt beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management in gesprek met ABM Financial News.

De Fed zal woensdagavond vermoedelijk de rente met 25 basispunten verhogen en de ECB een dag later met 50 punten, maar dat is ingeprijsd en zou dus in principe geen verrassing moeten opleveren, aldus Juvyns. En als de ECB inderdaad de rente steviger verhoogt dan de Fed, dan zou dit de euro sterker maken ten opzichte van de dollar.

Juvyns ziet dat we een rentepiek naderen, zowel in de VS als iets later ook in Europa.

"De monetaire tegenwind gaat afnemen."

"Het is naar ons idee nog altijd een ideale omgeving, ondanks die renteverhoging, om te investeren in fixed income", aldus Juvyns.

Voor aandelenmarkten zijn hoge rentes "nooit echt welkom, maar het is al goed ingeprijsd", aldus Juvyns.

