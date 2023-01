Beursblik: Barclays haalt RELX van kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: RELX Plc

(ABM FN-Dow Jones) Barclays heeft het advies voor het aandeel RELX verlaagd van Overwogen naar Gelijkgewogen met een koersdoel van 25,85 pond. Dit bleek dinsdag uit een analistenrapport van de Britse bank, waarin de keuze verschoof naar meer cyclische aandelen. Barclays ziet voor dit jaar voor het dataconcern verder geen zorgen, ofschoon wisselkoerseffecten wel enige tol zullen eisen en waardoor de taxaties voor de winst per aandeel voor dit jaar met 4 procent zijn verlaagd, aldus de bank. Barclays verlaagde ook de taxaties voor Wolters Kluwer met 4 procent, maar hield dit aandeel wel op Overwogen. Wolters zou volgens de bank de verwachtingen wel eens kunnen overtreffen. Hier is het koersdoel 120,00 euro. Het aandeel RELX noteerde dinsdag op een rood Damrak 0,3 procent lager op 27,28 euro. Wolters Kluwer daalde 0,1 procent naar 99,78 euro. info@abmfn.nl

