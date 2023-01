Rode opening op Wall Street in verschiet Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street lijkt een lagere opening tegemoet te gaan, na de rode weekstart op maandag. Futures op de S&P 500 wijzen op een openingsverlies van 0,4 procent. Beleggers zijn in afwachting van het rentebesluit van de Amerikaanse Fed woensdagavond. De markt rekent op een renteverhoging met 25 basispunten. In december verhoogde de Fed de rente met 50 basispunten, waardoor de federal funds rate uitkwam in een bandbreedte van 4,25 tot 4,50 procent. Daarmee kwam een eind aan een reeks verhogingen van 75 punten. Alvorens het rentebesluit er is, kan de markt zich eerst nog buigen over een lawine aan bedrijfscijfers en macrodata. Vanmiddag openen onder meer Caterpillar, Exxon Mobil, GM en McDonald's de boeken. Vanavond is bijvoorbeeld Snap nog aan de beurt. Macro-economisch let de markt op onder meer de huizenmarkt, de inkoopmanagersindex voor de regio Chicago en het consumentenvertrouwen. De euro/dollar noteert op 1,0834 en de Amerikaanse tienjaarsrente op 3,536 procent. Olie wordt een procent goedkoper. Nieuws Exxon Mobil heeft in het afgelopen kwartaal een hogere winst en omzet geboekt en presteerde ook beter dan verwacht. Op gecorrigeerde basis bedroeg de winst per aandeel 3,40 dollar. Dat was 2,05 dollar een jaar eerder. Analisten geraadpleegd door FactSet hadden gerekend op 3,29 dollar per aandeel. In heel 2022 verdiende Exxon Mobil 55,7 miljard dollar, bijna 33 miljard dollar meer dan in 2021. Caterpillar heeft in het afgelopen kwartaal de winstverwachtingen van Wall Street niet gehaald, maar de omzetstijging van 20 procent was wel een meevaller. UPS heeft in het vierde kwartaal van vorig jaar de winstverwachting overtroffen, maar waarschuwde voor 2023 voor minder omzet en een lagere marge. Pfizer heeft in het vierde kwartaal van 2022 een hogere winst behaald dan verwacht, terwijl de outlook voor dit jaar achterblijft bij de marktconsensus. Dit bleek dinsdag uit de resultaten van de Amerikaanse farmareus. Slotstanden De S&P 500 daalde maandag 1,3 procent op 4.017,77 punten, de Dow Jones index verloor 0,8 procent op 33.717,09 punten en de Nasdaq sloot 2,0 procent lager op 11.393,81 punten. Bron: ABM Financial News

