Voorzichtige outlook Pfizer

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Pfizer heeft in het vierde kwartaal van 2022 een hogere winst behaald dan verwacht, terwijl de outlook voor dit jaar achterblijft bij de marktconsensus. Dit bleek dinsdag uit de resultaten van de Amerikaanse farmareus. CEO Albert Bourla sprak van een recordjaar 2022 voor Pfizer, waarin het een omzet behaalde van 100,3 miljard dollar. Het bedrijf ging vooraf uit van 99,5 miljard tot 102 miljard dollar. De operationele groei van 30 procent was voornamelijk te danken aan de producten tegen corona. "Voor 2023 verwachten we opnieuw records te vestigen, met mogelijk het grootste aantal nieuwe producten en indicaties dat we ooit in zo'n korte periode hebben gelanceerd", aldus de topman dinsdag. Voor 2023 rekent Pfizer op een aangepaste winst per aandeel van 3,25 tot 3,45 dollar, waar de analisten van FactSet rekenden op 4,34 dollar. De tegenvallende outlook zorgt dinsdag voorbeurs voor een koersval van het aandeel van ruim 3 procent. Verder rekent Pfizer op een omzet van 67 tot 71 miljard dollar. Vierde kwartaal In het vierde kwartaal behaalde Pfizer een omzet van 24,29 miljard dollar, een stijging van 2 procent op jaarbasis. Hier rekende de markt op 24,38 miljard dollar. De aangepaste winst verbeterde van 0,79 naar 1,14 dollar, waar de analisten rekenden op 1,05 dollar. De nettowinst verbeterde van 3,4 naar bijna 5 miljard dollar, bij een winst per aandeel van 0,87 dollar. Bron: ABM Financial News

