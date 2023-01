Europese beurzen lager rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag lager in een nog altijd sterk afwachtende markt. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een verlies van 0,8 procent op 450,60 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,7 procent naar 15.025,40 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 0,6 procent met een stand van 7.039,29 punten. De Britse FTSE daalde 0,7 procent naar 7.727,90 punten. Het wachten is op de rentevergaderingen van onder meer de Federal Reserve op woensdag, en de ECB en de Bank of England op donderdag, aldus KBC vanmorgen in een commentaar. De Franse economie liet over het vierde kwartaal op kwartaalbasis iets minder groei zien dan een kwartaal eerder, maar kwam met 0,1 procent wel weer hoger uit dan de verwachte vlakke trend. De economie de eurozone groeide ook onverwacht met 0,1 procent op kwartaalbasis, volgens voorlopige cijfers. Hier was een krimp van 0,1 procent voorzien. De inflatie van Frankrijk liet over december een iets lagere uitslag zien dan was voorspeld. Met 6,0 procent liep de inflatie wel op ten opzichte van november, maar de prognose van economen lag op 6,1 procent. De Duitse werkloosheid kwam in januari onveranderd uit op 5,5 procent. En in december bedroeg de daling van de detailhandelsverkopen, gecorrigeerd voor inflatie, 6,4 procent op jaarbasis. Op maandbasis meldde het statistiekbureau een min van 5,3 procent. Olie werd dinsdag goedkoper. Een maart-future West Texas Intermediate noteerde 1,6 procent in het rood op 76,69 dollar, terwijl voor een april-future Brent 83,31 dollar werd betaald, een daling van 1,4 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0823. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0838 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0849 op de borden.



Bedrijfsnieuws Unicredit heeft met de resultaten over het vierde kwartaal van 2022, het beste kwartaal ooit achter de rug. De koers van het aandeel Unicredit noteerde 8,1 procent hoger. Sectorgenoot UBS boekte in het vierde kwartaal van vorig jaar meer winst, ondanks lichte druk op de inkomsten. De koers van het aandeel UBS noteerde 0,8 procent lager. De koers van een aandeel KPN werd in Amsterdam 1,8 procent meer waard na goed ontvangen kwartaalcijfers. KPN verhoogt het dividend en gaat voor 300 miljoen euro aan eigen aandelen inkopen. In Parijs noteerde de koers van het aandeel ArcelorMittal 1,8 procent lager, van Saint-Gobain 2,1 procent en van Air Liquide 2 procent. In Frankfurt daalde de koers van het aandeel Sartorius 2,3 procent, terwijl die van Beiersdorf met 2,2 procent steeg. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,5 procent in het rood. De S&P 500 daalde maandag 1,3 procent op 4.017,77 punten, de Dow Jones index verloor 0,8 procent op 33.717,09 punten en de Nasdaq sloot 2,0 procent lager op 11.393,81 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.