Valuta: lichte daling voor euro

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag licht lager in een correctie op de flinke stijging vorige week en in afwachting van achtereenvolgens de inflatie uit de eurozone, die woensdag wordt gepubliceerd, het Amerikaanse rentebesluit van woensdagavond en de rentebesluiten van de Europese Centrale Bank en de Bank of England op donderdag "Van de Fed weten we vrij zeker dat er morgen 25 basispunten bij komen", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "Mocht de ECB zich ook houden aan de prognose en de rente met 50 basispunten verhogen en voorzitter Christine Lagarde ook nog een standvastig scherp aan de wind zegt te blijven zeilen, dan zit de euro donderdagmiddag vrij zeker weer rond 1,09 dollar", blikt Van der Meer vooruit. De Franse economie liet over het vierde kwartaal op kwartaalbasis iets minder groei zien dan een kwartaal eerder, maar kwam met 0,1 procent wel weer hoger uit dan de verwachte vlakke trend. De economie de eurozone groeide ook onverwacht met 0,1 procent op kwartaalbasis, volgens voorlopige cijfers. Hier was een krimp van 0,1 procent voorzien. De inflatie van Frankrijk liet over december een iets lagere uitslag zien dan was voorspeld. Met 6,0 procent liep de inflatie wel op ten opzichte van november, maar de prognose van economen lag op 6,1 procent. De Duitse werkloosheid kwam in januari onveranderd uit op 5,5 procent. En in december bedroeg de daling van de detailhandelsverkopen, gecorrigeerd voor inflatie, 6,4 procent op jaarbasis. Op maandbasis meldde het statistiekbureau een min van 5,3 procent. Vamiddag volgen in de Verenigde Staten de arbeidskosten over het vierde kwartaal, de huizenprijzen in november, de inkoopmanagersindex van Chicago over november en het consumentenvertrouwen van onderzoeksbureau The Conference Board voor januari. De euro noteerde dinsdag 0,2 procent lager op 1,0829 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent hoger op 0,8788 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,3 procent en noteerde op 1,2323 dollar. Bron: ABM Financial News

