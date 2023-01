Fed schakelt naar verwachting naar lagere versnelling

(ABM FN-Dow Jones) De Federal Reserve verhoogt de rente komende woensdagavond vermoedelijk met 25 basispunten. Dit is de algemene verwachting van de markt in aanloop naar het Amerikaanse rentebesluit.

In december verhoogde de Fed de rente met 50 basispunten, waardoor de federal funds rate uitkwam in een bandbreedte van 4,25 tot 4,50 procent. Daarmee kwam een eind aan een reeks verhogingen van 75 punten.

Nu de inflatie in de Verenigde Staten afkoelt en de economie vooralsnog veerkrachtig blijkt, hebben de beleidsmakers de ruimte om nog een versnelling lager te schakelen.

"Als er al bezorgdheid is dat de Amerikaanse economie op de rand van een recessie staat, komt dat zeker niet tot uiting in de economische cijfers, die er nog steeds redelijk solide uitzien", stelt marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

De economie in de VS groeide in het vierde kwartaal met 2,9 procent, wat sterker was dan de 2,8 procent die was voorzien, maar wel een vertraging na de 3,2 procent groei in het derde kwartaal.

"Hoewel 25 basispunten alom wordt beschouwd als een zekerheid, is het mogelijk dat dit gepaard gaat met zeer hawkish forward guidance", waarschuwt Hewson. Dat zou de groeiende hoop op een draai in het Amerikaanse rentebeleid ongedaan maken, aldus de marktkenner.

"Ondanks het goede nieuws over de inflatie en het feit dat we een stap dichter bij het einde zijn, is het waarschijnlijk te vroeg voor de Fed om te stoppen met het verhogen van de rente en waarschijnlijk ook te vroeg om aan te geven dat een stop op handen is", voegen economen van UBS toe.

Economen van Morgan Stanley verwachten wel dat de Fed na de vergadering van woensdag een pauze zal inlassen, omdat "de banengroei in de komende maanden aanzienlijk zal vertragen en dat de inflatie gematigd blijft."

Rente later dit jaar omlaag?

Ondertussen verwachten de markten dat de rente later dit jaar weer zal dalen, volgens Hewson van CMC.

"Momenteel rekenen de markten op minstens een half procentpunt renteverlagingen dit jaar, wat optimistisch lijkt", meent de analist. De Fed zelf houdt rekening met een zogeheten terminal rate van minstens 5 procent.

Volgens economen van ING is een rentepiek evenwel dichtbij. Uit de PCE-indicator die vorige week verscheen, blijkt duidelijk dat de inflatie onder de verwachtingen van de Fed uitkomt, aldus ING. De PCE-inflatie koelde in december af tot 4,4 procent.

ING verwacht dat deze indicator in het tweede en derde kwartaal scherp daalt en aan het eind van het jaar uitkomt rond 2 tot 2,5 procent.

Als de PCE-inflatie inderdaad verder afkoelt en de tekenen van een recessie groter worden, dan zal de Fed de rente in de tweede helft van het jaar mogelijk verlagen, denkt ING.

De Federal Reserve maakt woensdagavond om 20:00 uur het rentebesluit bekend, met een half uur later een toelichting van voorzitter Jerome Powell.