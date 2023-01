Bescheiden winst KPN na cijfers in rode AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste dinsdagochtend opnieuw lager. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 0,6 procent tot 740,44 punten.

"Tegenvallende groeicijfers over het vierde kwartaal uit Duitsland en hoger dan verwachte inflatiecijfers uit Spanje zetten beleggers, in een week met belangrijke rentebesluiten, weer met beide benen op de grond", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. Hij zag als gevolg de rentes flink oplopen. "Dit maakt duidelijk dat de inflatie in de eurozone nog niet volledig is bestreden. De kans dat ECB-voorzitter Lagarde aanstaande donderdag in de toelichting op het rentebesluit zal hameren op het bestrijden van de inflatie, neemt hierdoor toe", zo stelde de expert van ING.

Verder ziet Wiersma dat beleggers wat winst nemen, na de sterke rally van techaandelen sinds begin dit jaar. "De spanning in aanloop naar het rentebesluit van de Amerikaanse en Europese centrale bank wordt even te veel." De Amerikaanse centrale bank zal naar verwachting de rentes verhogen met 25 basispunten en de Europese Centrale Bank met 50 basispunten, net als de Bank of England.

"De lagere koersen lijken het gevolg van zorgen dat de Europese economie misschien toch niet zo sterk is dan gedacht en ook dat de inflatie hardnekkiger blijkt", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "De inflatie zal wellicht toch niet zo snel dalen, ondanks de scherpe daling van de energieprijzen."

De prijzen in Frankrijk stegen in januari met 6,0 procent op jaarbasis. Dat was iets sterker dan de 5,9 procent in december 2022. Economen rekenden echter op een stijging voor januari van 6,1 procent.

Hewson merkte op dat techbeurs Nasdaq op maandag het grootste dagverlies van dit jaar liet optekenen. "De sterke rally van afgelopen week, zorgt nu voor wat terughoudendheid in aanloop naar het rentebesluit van de Fed."

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0829. De olieprijzen daalden met ruim een procent tot 77 dollar.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen ging KPN aan kop met een winst van 1,2 procent na cijfers. Volgens Jefferies waren de resultaten conform verwachting, terwijl Degroof Petercam sprak van een solide kwartaal. Ahold Delhaize schreef 0,8 procent bij. Philips sloot de rij met een verlies van 5,4 procent. Op maandag was het aandeel nog een uitblinker na cijfers.

In de AMX wonnen AMG en Alfen 1,5 tot 3,7 procent. AMG heeft de risico's verkleind door een lithiumdeal met de Finse batterijenmaker FREYR, zo concludeerde ING dinsdag. AMG tekende een intentieverklaring met de Finnen voor de levering van 3.000 tot 5.000 ton lithiumhydroxide per jaar.

WDP was de grootste daler met 1,6 procent.

In de AScX verloor vastgoedfonds NSI 1,4 procent en Vivoryon 2,6 procent.