Beursblik: AMG verkleint risico

De resulaten en outlook van AMG bevestigen dit, AMG is het pareltje en meest ondergewaardeers aandeel van de Nederlandse beurs.

Met een outlook van 350-500 miljoen EBITA voor de komende jaren, is die € 50 een no-brainer.

Zowel qua volume en resultaten gaan ze flink groeien de komende jaren, zowel in de VS als in Europa en

AMG speely een velangrijke rol in de schakel van verduurzaming die in gang is gezet.