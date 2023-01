Beursblik: ING verhoogt koersdoel Shell Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft dinsdag, in aanloop naar de kwartaalcijfers, het koersdoel voor Shell verhoogd van 27,50 naar 30,40 euro met een onveranderde koopaanbeveling. "We blijven positief over Shell", schreef analist Quirijn Mulder. Ondanks de druk op de grondstoffenprijzen, blijven de marktomstandigheden gunstig voor de energiereus, vindt de analist. Mulder verwacht dat Shell in 2023 een operationele kasstroom realiseert van meer dan 60 miljard dollar. In 2024 zal dit ruim 50 miljard dollar zijn. Dat betekent dat ING erop rekent dat Shell over deze twee jaar 35 miljard dollar laat terugvloeien naar de aandeelhouders. Mulder verwacht 15 miljard dollar aan dividend en 20 miljard dollar door de inkoop van eigen aandelen. Tegelijkertijd vindt Mulder dat Shell niet erg hoog gewaardeerd is. Shell krijgt nul premie ten opzichte van zijn drie belangrijkste Europese sectorgenoten, terwijl ING een premie van 10 procent gerechtvaardigd vindt. Het aandeel Shell noteert dinsdag 0,7 procent lager op 26,85 euro. Bron: ABM Financial News

