Beursblik: resultaten KPN conform verwachting

Beeld: KPN

(ABM FN-Dow Jones) KPN heeft in het vierde kwartaal van 2022 conform verwachting gepresteerd. Dit oordeelden analisten van Jefferies dinsdag. Zowel de omzet als EBITDA na leases waren in lijn met de consensusverwachtingen, zo zag Jefferies. De vaste abonnementen binnen het consumentensegment stonden onder druk, terwijl de breedbandabonnementen afnamen. Bovendien profiteerde KPN minder van de prijsverhogingen in juli door de hogere marketingkosten. De door het telecombedrijf afgegeven outlook voor 2023 is eveneens conform de consensusverwachtingen, zo stelde Jefferies. KPN laat zien vertrouwen te hebben in de kostenbesparingsplannen en dat de concurrentie niet heviger wordt, aldus de analisten. De voorziene groei van de vrije kasstroom van 1 procent is wel exclusief de rentes op de recent uitgegeven groene obligatie. Jefferies handhaafde het Houden advies op KPN met een koersdoel van 2,70 euro. Het aandeel KPN steeg dinsdag met een procent tot 3,10 euro. Bron: ABM Financial News

