'VS trekken exportvergunning voor Chinees Huawei in'

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) De Amerikaanse regering is gestopt met het goedkeuren van vergunningen voor Amerikaanse bedrijven die aan het Chinese Huawei willen leveren. Dit meldde persbureau Reuters dinsdag op basis van bronnen. Huawei wordt al enkele jaren geconfronteerd met Amerikaanse exportbeperkingen wat betreft belangrijke componenten voor 5G en andere technologieën. Het Amerikaanse ministerie van Handel gaf niettemin toestemming aan sommige Amerikaanse bedrijven om bepaalde producten toch aan het Chinese bedrijf te verkopen. Zo kreeg Qualcomm in 2020 toestemming om 4G-smartphonechips te verkopen aan Huawei. Volgens de bronnen zouden voortaan producten die te maken hebben met 5G, maar ook met 4G, Wifi 6 en 7, kunstmatige intelligentie en high-performance computing en cloud technologie niet langer geleverd mogen worden. Vergunningen voor onderdelen voor 4G die niet voor 5G kunnen gebruikt worden, kregen eerder wel een exportvergunning en nu niet meer. Een woordvoerder van het ministerie van Amerikaans Handel zei dat het beleid en de regelgeving met betrekking tot de handel met China voortdurend geëvalueerd worden. Huawei en Qualcomm weigerden op hun beurt ook commentaar te geven aan Reuters. Bron: ABM Financial News

