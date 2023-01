Beursblik: solide kwartaal KPN Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: KPN

(ABM FN-Dow Jones) KPN heeft een solide vierde kwartaal achter de rug. Dit stelde analist Kris Kippers van Degroof Petercam dinsdag. "KPN heeft opnieuw een solide kwartaal achter de rug, waarbij de belangrijkste cijfers conform verwachting waren", aldus de analist. Ook de vrije kasstroom blijft goed, terwijl de financiële positie onder controle blijft met een schuldgraad van 2,3. KPN profiteert van de uitrol van glasvezel in het consumentensegment en de migratie binnen de zakelijke tak verloopt voorspoedig, zo concludeerde Degroof. Ook de komende jaren zal de vrije kasstroom volgens Degroof solide zijn, ondanks wat druk door investeringen in de uitrol van glasvezel. Kippers ziet naar aanleiding van de kwartaalupdate geen reden om de taxaties aan te passen. De analist mikt "na de aardige cijfers in het derde en vierde kwartaal" op een lichte groei in 2023 en 2024, tegen de eerdere verwachting van een lichte daling”. Degroof Petercam handhaafde het Houden advies met een koersdoel van 3,20 euro. Het aandeel daalde dinsdagochtend licht tot 3,06 euro. Bron: ABM Financial News

