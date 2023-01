Unicredit boekt beste kwartaalwinst ooit Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Unicredit heeft met de resultaten over het vierde kwartaal van 2022, het beste kwartaal ooit achter de rug. Dit maakte de Italiaanse bank dinsdagochtend bekend. De inkomsten kwamen over het vierde kwartaal van 2022 uit op 4,7 miljard euro, goed voor een stijging van 34,9 procent op jaarbasis. Daarmee stijgt de omzet al acht kwartalen op rij. De jaarinkomsten, exclusief Rusland, stegen met 14,7 procent tot 18,1 miljard euro. De nettowinst steeg in het afgelopen kwartaal van 3,5 miljoen naar 5,2 miljoen euro, goed voor een stijging van 47,7 procent. De jaarwinst per aandeel, exclusief Rusland, bedroeg 2,61 euro tegenover 1,49 euro, een stijging met 75,6 procent tegenover het boekjaar 2021. De nettowinst over het vierde kwartaal steeg met 7,9 procent tot 1,4 miljard euro. Ten opzichte van een jaar eerder verdubbelde de nettowinst ruimschoots. De bank stelt voor een dividend van 98,72 eurocent per aandeel uit te keren en dat is 84 procent meer dan over het boekjaar ervoor. De bank is 2023 gestart met een sterk momentum is naar eigen zeggen goed voorbereid op de macro-economische uitdagingen die dit jaar worden verwacht. De focus zal blijven liggen op een verbeterde efficiëntie zonder de investeringen te beperken. Andrea Orcel, Chief Executive Officer van UniCredit, zei in de toelichting op de cijfers dat de recordresultaten een bewijs zijn van de aanzienlijke vooruitgang die de bank wist te boeken. Hij ziet daarin het bewijs dat Unicredit in staat is om gedurende de hele cyclus economische uitstekende prestaties te leveren. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.