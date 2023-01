KPN geeft nieuwe outlook voor 2023 af Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: KPN

(ABM FN-Dow Jones) KPN heeft voor 2023 een nieuwe outlook afgegeven en kondigde een inkoopprogramma van eigen aandelen aan ter waarde van 300 miljoen euro. Dit bleek dinsdagochtend bij de jaarcijfers van het telecombedrijf. "We zijn er trots op dat we onze vooruitzichten en ambities voor 2022 hebben waargemaakt", aldus CEO Joost Farwerck. "Hoewel we worden geconfronteerd met een uitdagend macro-economisch klimaat, met loonindexering en stijgende energiekosten die waarschijnlijk van invloed zullen zijn op onze kostenbesparingen, geven de maatregelen die we hebben genomen ons vertrouwen om gezonde marges en een groeiende vrije kasstroom te behouden. Gecombineerd met onze sterke financiële positie, stelt het ons in staat om het aandeelhoudersrendement voor 2023 te verhogen met een groeiend dividend en nieuwe aandeleninkoop", aldus de topman. KPN wil dit jaar voor 300 miljoen euro aan eigen aandelen inkopen. Bovendien wil KPN over dit jaar een dividend uitkeren van 15 cent per aandeel. Over 2022 keert KPN conform verwachting 14,3 cent per aandeel uit. Ook gaf KPN maandag een nieuwe outlook af voor 2023. In oktober leek het alsof het telecombedrijf deze outlook liet varen. Het telecombedrijf mikt op een aangepaste EBITDA na leases van 2.410 miljoen euro bij een vrije kasstroom van 870 miljoen euro. De investeringen zullen 1,2 miljard euro belopen. Dit komt overeen met de oude outlook. Alleen mikte KPN toen voor de aangepaste EBITDA na leases op een resultaat van 2.450 miljoen euro. In het afgelopen kwartaal steeg de aangepaste EBITDA na leases met 2,4 procent tot 598 miljoen euro, waar analisten een stijging tot 597 miljoen euro voorzagen. In het derde kwartaal bedroeg dit resultaat nog 618 miljoen euro. De EBITDA na leases trok aan, dankzij een hogere dienstenomzet en lagere indirecte kosten, wat deels teniet werden gedaan door hogere directe kosten. De marge trok licht aan tot 43,8 procent. De aangepaste omzet steeg met 0,5 procent tot 1.366 miljoen euro tegen een analistenverwachting van 1.364 miljoen euro. Onder de streep resteerde een winst van 190 miljoen euro, 21 procent hoger dan de 157 miljoen euro een jaar eerder. De consensus mikte juist op een winstdaling tot 131 miljoen euro. KPN wees op minder afwaarderingen en een hogere EBITDA die de impact van een hogere inkomstenbelasting deels konden opvangen. De vrije kasstroom liep met 25 procent terug van 251 tot 189 miljoen euro. Analisten mikten vooraf op 179 miljoen euro. Jaarcijfers Het telecombedrijf mikte voor heel 2022 op een vrije kasstroom van circa 850 miljoen euro. De EBITDA na leases zou uitkomen op "meer dan" 2,4 miljard euro. Dit werd uiteindelijk 862 en 2.404 miljoen euro. De analistenconsensus mikte voor 2022 op een vrije kasstroom van 851 miljoen euro en een aangepaste EBITDA na leases van 2.404 miljard euro. De jaaromzet steeg met 1,4 procent naar 5.327 miljoen euro. Bron: ABM Financial News

