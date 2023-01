Meer winst voor UBS Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft in het vierde kwartaal van vorig jaar iets meer winst geboekt, ondanks lichte druk op de inkomsten. Dit bleek dinsdag uit de kwartaalrapportage van de Zwitserse bank. UBS zag de nettowinst op jaarbasis stijgen van 1,35 miljard dollar naar krap 1,7 miljard dollar. Analisten rekenden gemiddeld op een winst van circa 1,3 miljard dollar. Het operationele resultaat voor belastingen kwam in het afgelopen kwartaal uit op 1,9 miljard dollar tegen 1,7 miljard dollar over dezelfde periode een jaar eerder en 2,3 miljard dollar over het derde kwartaal. De opbrengsten kwamen uit op 8,0 miljard dollar tegen 8,7 miljard dollar in het vierde kwartaal van 2021 en 8,2 miljard dollar over het derde kwartaal van 2022. Daarmee was de omzet afgelopen kwartaal min of meer gelijk aan de analistenverwachtingen. UBS stopte 7 miljoen dollar in de pot voor kredietverliezen. Een kwartaal eerder was er nog een vrijval van 3 miljoen dollar. De CET1 kapitaalratio lag op 14,2 procent en het rendement bedroeg 13,2 procent De zogeheten cost/income ratio kwam over het vierde kwartaal uit op 75,8 procent. UBS streeft naar 70 tot 73 procent. Over 2022 keert UBS een dividend uit van 0,55 dollar per aandeel. Topman Ralph Hamers zei dinsdag dat UBS blijft streven naar een stijgend dividend en dat de bank naar verwachting dit jaar voor meer dan 5 miljard dollar eigen aandelen zal inkopen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.