Nederlandse detailhandel zet flink meer om in december

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse detailhandel heeft in december meer omgezet, maar ook nu weer bij dalende volumes. Dit bleek dinsdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In december steeg de omzet met 11,0 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, terwijl de verkoopvolumes met 0,5 procent afnamen.

In november steeg de omzet nog met 5,9 procent op jaarbasis.

De omzetcijfers zijn gecorrigeerd voor de samenstelling van koopdagen in december. Op sommige dagen van de week wordt meer verkocht dan op andere dagen. Zonder deze correctie was de omzet van de detailhandel 11,1 procent hoger dan in december 2021.

De omzet van de non-foodwinkels groeide in december 2022 met 21,5 procent. Het volume was 11,1 procent hoger dan een jaar eerder. Op 19 december 2021 werd opnieuw een strenge lockdown ingesteld om besmettingen van het coronavirus tegen te gaan. Veel non-foodwinkels moesten toen hun deuren sluiten.

Winkels in schoenen en lederwaren, de kledingwinkels, winkels in recreatieartikelen, winkels in meubels en woninginrichting, winkels in consumentenelektronica en witgoed en winkels in doe-het-zelfartikelen hebben in december meer omgezet dan in december 2021. Daarentegen hebben de drogisterijen in december minder omgezet.

De online omzet was in december 11,1 procent lager dan in december 2021. Webwinkels hebben 7,7 procent minder omgezet. De online omzet van winkels waarvan de verkoop via het internet een nevenactiviteit is, zogeheten multi-channelers, kromp met 15,2 procent.