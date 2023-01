Japans consumentenvertrouwen verder gestegen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het Japanse consumentenvertrouwen is in januari verder gestegen. Dit bleek dinsdag uit cijfers van de Japanse overheid. De vertrouwensindex steeg van 30,3 in december naar 31,0 in januari. Drie van de vier deelindexen stegen. Alleen de bereidheid om duurzame goederen te kopen zakte licht terug. Bron: ABM Financial News

