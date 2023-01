Olieprijs daalt verder Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is maandag verder gedaald. Bij een settlement van 77,90 dollar werd een vat West Texas Intermediate 2,2 procent goedkoper. Eerder op de dag stegen de olieprijzen nog op berichten van een vermoedelijke Israëlische drone-aanval op doelen in Iran. "Het is nog onduidelijk of een brand in een raffinaderij ook verband houd met de aanval. Iran pompt iets meer dan 2,5 miljoen vaten per dag en er zijn meldingen van toegenomen export in de afgelopen maanden", aldus ING. Beleggers wachten op de rentebesluiten van de Federal Reserve op woensdag en de Europese Centrale Bank en Bank of England op donderdag. De Fed verhoogt de rente naar verwachting met 25 basispunten. Voor de ECB en BoE liggen verhogingen van 50 basispunten in het verschiet. "Een hawkish sentiment voor mogelijke toekomstige renteverhogingen zal zwakte geven aan ruwe en geraffineerde producten over de hele linie," verwachten analisten van StoneX. Woensdag praat de OPEC met zijn bondgenoten over de productie. Het gaat om een bijeenkomst van het technisch comité van OPEC+. Dat kan geen beleidsbeslissingen nemen dus er worden geen aanpassingen verwacht. De volgende bijeenkomst van de landen die deelnemen aan OPEC+ staat gepland voor juni. Het is onwaarschijnlijk dat de bijeenkomst van het OPEC+ comité een verschuiving in het productiebeleid zal signaleren "gezien de aanhoudende onzekerheid die de markt overschaduwt, zowel vanuit het perspectief van vraag als aanbod", zeiden marktstrategen van ING. De Amerikaanse gasprijs daalde maandag tot het laagste punt sinds april 2021. Bron: ABM Financial News

