Envipco levert flessenautomaten aan twee grote Schotse supermarkten

(ABM FN-Dow Jones) Envipco gaat circa 240 flessenautomaten leveren aan twee grote retailers in Schotland. Dit meldde de leverancier van recyclingsystemen en reverse vending machines maandag nabeurs. "Met behulp van zowel Envipco's Optima als Flex technologieplatforms, zullen de machines worden geleverd vanaf het tweede kwartaal", aldus het bedrijf. De machines voorzien de twee retailers in 70 procent van hun behoeften, aldus Envipco. Financiële details werden maandag niet bekendgemaakt. Bron: ABM Financial News

